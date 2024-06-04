Власник 120-річної садиби Баккалинського укладе охоронний договір за розпорядженням суду

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Наталія Габрух
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Власник 120-річної садиби Баккалинського зобов’язаний укласти охоронний договір за розпорядженням суду.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

У прокуратурі зазначили, що власником садиби є комерційна структура, яка майже два роки ухилялася від укладення охоронного договору.

У зв’язку з цим, Київська міська прокуратура звернулася до суду.

Суд першої інстанції визнав обґрунтованими вимоги прокурора та задовольнив позов. Це рішення залишено без змін судами апеляційної та касаційної інстанцій.

Садибу Баккалинського зведено у 1901 році в стилі історизму з рисами неоренесансу. Будівля є останнім збереженим зразком одноповерхової житлової забудови колишньої Великої Дорогожицької вулиці (нині вул. Ю. Іллєнка).

У квітні 2021 року особняку Баккалинського на вулиці Іллєнка, 30 надали статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини та внесли до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва.

У червні 2023 року 120-річну садибу Баккалинського привели до ладу активісти й комунальники. Біля садиби прибрали чагарник і сміття, полакували двері будівлі, а також встановили інформаційну табличку з історією будинку від «Мапи Реновації».

Фото: pragmatika.media, Київська міська прокуратура

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Опубліковано: 04 червня 2024
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