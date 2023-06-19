Активісти та комунальники привели до ладу 120-річну садибу Баккалинського

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Ірина Маймур
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Столичні активісти разом із комунальниками привели до ладу 120-річну садибу Баккалинського.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Біля садиби прибрали чагарник і сміття, полакували двері будівлі, а також встановили інформаційну табличку з історією будинку від «Мапи Реновації».

Київська міська прокуратура у травні 2023 року зобовʼязала власника будівлі – ТОВ «Амеллін-30» – укласти охоронний договір на памʼятку архітектури з Департаментом культурної спадщини КМДА і дбати про стан будівлі.

Садибу Баккалинського у стилі історизм побудували 1901 року. За радянських часів її націоналізували, там містилися різні установи.

2020 року пам’ятку мали віддати під забудову, однак активісти домоглися того, щоб це не відбулося. Будівля отримала охоронний статус у квітні 2021 року.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 19 червня 2023
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