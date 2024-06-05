Чому у Києві відключення електроенергії тривають довше, ніж у регіонах — експерт
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив, чому у Києві відключають світло на 6-10 годин, а в регіонах лише на декілька годин.
Про це він розповів у ефірі телеканалу “Київ24”.
“Та методика, яка існує зараз, затверджена наказом Міненерго, вона не враховує величезну критичну інфраструктуру, яка розташована в Києві і працює не лише на киян, а на всю країну. Але вона відбирає ліміти саме у киян і тому коли у Києві відключення відбуваються по 8-10 годин, то у регіонах по 2-3 години”, — сказав Володимир Омельченко.
Він зазначив, що особисто ініціював перед парламентарями зміну до цієї методики. Нещодавно вийшла постанова уряду, яка має врегулювати цю нерівномірність. Постанова почне діяти з 24 червня.
Також у ефірі “Суспільного” голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з електроенергією цього тижня буде складною.
“Причини погіршення ситуації в українській енергосистемі – це наслідки останньої масованої ракетної атаки, зниження продуктивності сонячних електростанцій через хмарність та збільшення споживання електроенергії через потепління”, — зазначив Володимир Кудрицький.
За його словами ситуація полегшиться на вихідних, адже тоді впаде споживання.
Фото: Rodion Kutsaiev/Unsplash