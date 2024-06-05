Росія знищила в Україні понад 900 будівель, які перебувають під захистом Женевських конвенцій

З лютого 2022 по грудень 2023 року росіяни знищили в Україні понад 900 шкіл, лікарень та церков, які перебувають під захистом Женевських конвенцій. Загалом було зруйновано близько 210 тисяч будівель.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Щоб зробити такі підрахунки, журналісти і команда з американських університетів проаналізували супутникові знімки кожної будівлі на території країни, яка була пошкоджена чи зруйнована за два роки повномасштабної війни.

Згідно з аналізом NYT, наразі в Україні знищено більше будівель, ніж якби кожну будівлю на Мангеттені (Нью-Йорк) зрівняли з землею чотири рази.

"Частини України, віддалені за сотні миль одна від одної, виглядають як Дрезден чи Лондон після Другої світової війни, чи Газа після півроку бомбардувань", – пишуть журналісти.

Найбільших руйнувань зазнали Маріуполь, Харків, Мар'їнка, Рубіжне, Бахмут, Ірпінь, Запоріжжя, Оріхів, Херсон, Нова Каховка, Олешки, порти Рені та Ізмаїл. Також сильно постраждали внаслідок ракетних ударів Київ, Дніпро, Одеса та Чернігів.

Фото: Telegram/Андрій Єрмак; The New York Times