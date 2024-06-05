На Троєщині встановили парклет на місці незаконної парковки: фото

У Деснянському районі в парку “Фестивальний” встановили парклет.

Про це повідомили в КП УЗН Деснянського району.

“Парклет або Міні-парк – це продовження тротуару, що забезпечує більше простору і зручності для знайомства, спілкування і відпочинку людей, що використовують вулицю”, – зазначили комунальники.

Така зона дає можливість жителям міста відпочити у безпосередній близькості до зелених насаджень, додали вони.

Нагадаємо, що нещодавно встановили парклет біля станції метро “Політехнічний інститут”. Однак ця ініціатива КМДА виявилася невдалою. Активісти зауважили, що парклет встановили в зоні, яка до цього “належала” пішоходам. Водії тут не паркувались. Окрім того, парклет поставили в місці, яке не затіняють дерева. Тому тут буде некомфортно відпочивати та проводити вільний час.

Натомість пізніше Київзеленбуд прокоментував, що парклет біля Політеху готовий лише на 1/3 і просить не оцінювати незавершену роботу.

Фото: КП УЗН Деснянського району