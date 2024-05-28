Біля станції метро “Політехнічний інститут” встановили парклет. Що з ним не так

У Києві встановили парклет біля станції метро “Політехнічний інститут”.

Однак ця ініціатива КМДА виявилася невдалою, повідомляють у блозі NE:Urban.

Там зауважили, що парклет встановили в зоні, яка до цього “належала” пішоходам. Водії тут не паркувались. Отже дерев’яна конструкція втратила свою основну функцію – захисту міського простору від зайвих транспортних засобів.

Окрім того, парклет поставили в місці, яке не затіняють дерева. Тому тут буде некомфортно відпочивати та проводити вільний час.

“Парклет – це про функцію, а не про зовнішній вигляд. Тому дану конструкцію логічніше називати просто лавкою”, – зазначили в NE:Urban.

До того ж парклети поставили на восьмисмуговому проспекті, де немає контролю швидкості, додали активісти ГО “Пасажири Києва”,

“Там рівень шуму такий, що просто проходити поруч буває не комфортно. Не те, що сидіти”, – зауважили вони.

Нагадаємо, що парклети встановлюють на паркомісцях або ж на смугах, запаркованих автомобілями. Їх можна можна побачити в Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Сієтлі, Лондоні, Берліні, Парижі, Барселоні та багатьох інших містах.

Фото: NE:Urban