Французький митець JR створив інсталяцію на фасаді психлікарні імені Павлова: фото

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Ірина Маймур
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Французький митець JR створив інсталяцію на фасаді психлікарні імені Павлова. Вона присвячена працівникам медзакладу.

Про це пише DTF Magazine.

JR створив інсталяцію в межах проєкту Inside Out у колаборації із французькою асоціацією Ukraine CombArt, що підтримує українські ініціативи.

Для проєкту сфотографували 150 портретів лікарів, медсестер, прибиральниць, адміністраторів та працівниць буфету, які "залишаються на своєму місці попри війну та втому", розповів президент Ukraine CombArt Артем Юрченко.

За допомогою ініціативи команда хоче звернути увагу на психологічні наслідки повномасштабної війни для українців, а також знайти кошти для модернізації відділень лікарні імені Павлова та програм психологічної допомоги.

Пізніше артпроєкт JR представлять “на фасаді однієї з найбільших лікарень Парижа”.

Фото: DTF Magazine

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Опубліковано: 06 червня 2024
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