Києву збільшили ліміти електроенергії – Yasno

920
Ірина Маймур
share share

“Укренерго” збільшило ліміти електроенергії для Києва.

Про це повідомив гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

Прогнозоване споживання електроенергії для Києва на п'ятницю, 7 червня, – 1050-1100 МВт. Критична інфраструктура в ньому зараз займає близько 25%, для населення бізнесу залишиться десь 50% від звичного споживання, зазначив Коваленко.

Водночас голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що в ніч з 7 на 8 червня вийде в роботу додатковий блок на АЕС, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.

Він також зазначає, що з цим виведенням в роботу енергоблока областям буде легше дотримуватись лімітів. Але це покращення буде тимчасовим, адже попереду ще липень, коли на навантаження енергосистеми впливатиме спека.

Нині в певних районах Києва немає світла по 20 годин, повідомив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко в етері УП.

Також він додав, що “Україна входить в період обмежень на 2–2,5 роки”.

Нагадаємо, що з 24 червня починає працювати постанова про справедливий розподіл лімітів. Таким чином збільшаться ліміти електроенергії для Києва та міст, де найбільше критичної інфраструктури.

Фото: Paolo Nicolello/Unsplash

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 07 червня 2024
share share
"П'яна вишня" закриває свій перший заклад у Лондоні "П'яна вишня" закриває свій перший заклад у Лондоні Дубілет запустив безкоштовний сервіс для підпису та обміну документам Дубілет запустив безкоштовний сервіс для підпису та обміну документам "Укрзалізниця" збудує власні газові електростанції потужністю 250 МВт "Укрзалізниця" збудує власні газові електростанції потужністю 250 МВт У Святошинському районі забруднено озеро "Віра": що кажуть фахівці У Святошинському районі забруднено озеро "Віра": що кажуть фахівці
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.