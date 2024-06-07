Києву збільшили ліміти електроенергії – Yasno

“Укренерго” збільшило ліміти електроенергії для Києва.

Про це повідомив гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

Прогнозоване споживання електроенергії для Києва на п'ятницю, 7 червня, – 1050-1100 МВт. Критична інфраструктура в ньому зараз займає близько 25%, для населення бізнесу залишиться десь 50% від звичного споживання, зазначив Коваленко.

Водночас голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив , що в ніч з 7 на 8 червня вийде в роботу додатковий блок на АЕС, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.

Він також зазначає, що з цим виведенням в роботу енергоблока областям буде легше дотримуватись лімітів. Але це покращення буде тимчасовим, адже попереду ще липень, коли на навантаження енергосистеми впливатиме спека.

Нині в певних районах Києва немає світла по 20 годин, повідомив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко в етері УП.

Також він додав, що “Україна входить в період обмежень на 2–2,5 роки”.

Нагадаємо, що з 24 червня починає працювати постанова про справедливий розподіл лімітів. Таким чином збільшаться ліміти електроенергії для Києва та міст, де найбільше критичної інфраструктури.