Петиція із закликом зняти рекламні банери з фасадів історичних будівель Києва набрала голоси

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Наталія Габрух
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Петиція із закликом прибрати величезні полотна-ширми, що закривають собою фасади пам’яток у Києві набрала понад 6 000 необхідних голосів.

Про це йдеться на сайті Київради.

За словами автора петиції, за такими ширмами, подалі від людських очей відбувається знищення історичної та культурної спадщини.

“За 5 чи 10 років навряд знайдеться велика кількість людей, яка згадає, що за будівля стояла на цьому місці. Цим користуються забудовники”, – пояснює автор петиції.

Він також нагадує про пам'ятку на Андріївському узвозі, 24, де вітер зірвав фрагмент такої завіси. Тоді виявили, що на місці будівлі звели новобудову. За такою ж схемою зараз демонтують пам'ятку архітектури на вулиці Хрещатик, 48.

Тепер петицію має розглянути Київська міська рада.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 10 червня 2024
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