У Львові зруйнували мозаїку на одному з корпусів кераміко-скульптурної фабрики

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Ірина Маймур
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У Львові зруйнували мозаїку на одному з корпусів Львівської кераміко-скульптурної фабрики.

Про це повідомив засновник спільноти “Кінцева” Олег Левій.

Забудовник зніс один з корпусів Львівської кераміко-скульптурної фабрики разом з мозаїкою, розташованою на ньому.

“Руйнування монументальної спадщини у Львові стає систематичним. Зокрема знищується і кераміко-скульптурна фабрика, яка мала би стати культурним осередком”, — зауважив активіст.

Зазначається, що мозаїка не перебувала під захистом Львівської міськради.

Також активісти згадали мозаїчне панно на фасаді стадіону спортивного клубу армії (СКА), яке пошкодили представники Університету безпеки життєдіяльності. Його досі не повернули місту. Міськрада домовилась з університетом про те, що мозаїку відновлять, однак станом на травень 2024 року жодні роботи не проводилися.

Активісти закликають Львівську міську раду визначити терміни відновлення мозаїки на СКА та запровадити покарання за знищення творів українських художників.

До того ж у Львові перебуває під загрозою знищення керамічне панно “Збір винограду”.

Воно розташовується на території планової забудови. Міська рада взяла мозаїку під охорону 2019 році і планувала перенести до музею “Територія терору”. Наразі цього так і не відбулося.

Фото: “Кінцева”

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Опубліковано: 11 червня 2024
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