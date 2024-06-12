У Львові збудують новий McDonald’s зі сквером: як він виглядатиме
У Львові на вул. Тараса Шевченка, 311-Б планують будівництво торгового центру, а також нового McDonald’s.
Про це повідомили під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради, пише Tvoemisto.tv.
У 2021 році видали містобудівні умови та обмеження, щоб продати ділянку в районі Рясного, що на околиці Львова, на аукціоні. Інвестор, який придбав ділянку, має пропозицію розмістити на частині ділянки McDonald’s з McDrive, а на іншій — торговий центр з урахуванням 50% забудови території.
Також планують залишили ділянку під розташування скверу-променаду навколо торгового центру. Там облаштують громадський простір із зеленою зоною та дитячими майданчиками. Біля McDrive буде стоянка на 44 машиномісця.
Фото: Unsplash, Tvoemisto.tv
Опубліковано: 12 червня 2024
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