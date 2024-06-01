На Центральному вокзалі Києва зачинили на ремонт McDonald's
У Києві на Центральному вокзалі зачинили на ремонт McDonald's.
Про плани на ремонт заявляв в інтерв’ю Інтерфакс-Україна директор із розвитку мережі McDonald's в Україні Віталій Стефурак.
“Серед чотирьох ресторанів, оновлення яких заплановано цього року, є McDonald's на столичній Вокзальній площі”, — зазначав Віталій Стефурак.
McDonald's на Центральному вокзалі Києва буде зачинений до листопада. Серед оновлень, які плануються — там буде пасажирський ліфт для переміщення між першим і другим поверхами.
Фото: з відкритих джерел
Опубліковано: 01 червня 2024