На Центральному вокзалі Києва зачинили на ремонт McDonald's

У Києві на Центральному вокзалі зачинили на ремонт McDonald's.

Про плани на ремонт заявляв в інтерв’ю Інтерфакс-Україна директор із розвитку мережі McDonald's в Україні Віталій Стефурак.

“Серед чотирьох ресторанів, оновлення яких заплановано цього року, є McDonald's на столичній Вокзальній площі”, — зазначав Віталій Стефурак.

McDonald's на Центральному вокзалі Києва буде зачинений до листопада. Серед оновлень, які плануються — там буде пасажирський ліфт для переміщення між першим і другим поверхами.

Фото: з відкритих джерел