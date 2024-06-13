Київрада не підтримала петицію про відмову від скошення трави на прибудинкових територіях

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Валерія Гуржий
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Київрада не підтримала петицію про відмову від скошення рослиного покрову у спальних районах у подвір'ях багатоповерхівок.

Також автор закликав переглянути та врегулювати нормативні акти про догляд за травою, кущами та деревами на ділянках у житлових масивах міста, спільно з компетентними екологами та фахівцями містобудування. Адже зелені насадження є основним інструментом терморегуляції у місті та запобігають рознесенню ґрунту по тротуарах. Окрім того, їх відсутність робить місцевість естетично непривабливою та псує імідж житлових районів.

Автор запевняє, що ділянки на яких майже повністю скошуюють траву в короткий термін за високих температур перетворюються на сухі, спустошені поля, що породжує пил та бруд, яким змушені дихати громадяни. Також ці дії спричиняють збільшенню кліщів, адже знищуються комахи, які регулюють природну популяцію шкідників.

Раніше ми писали, що у 2024 році Київ продовжить експеримент із декоративними луками і відмовою від косіння трави.

Фото: Galka

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Опубліковано: 13 червня 2024
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