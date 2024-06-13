Кияни закликають відновити скульптуру "дівчина на подушках" на Пейзажній алеї – петиція

Кияни зареєстрували петицію із закликом відновити скульптуру "дівчина на подушках" митця Костянтина Скритуцького на Пейзажній алеї із залученням автора до процесу відновлення.

Зазначається, що скульптуру просто вандально розтрощили, а згоди на демонтаж її автор не надавав. Рештки скульптурної композиції робітники вивезли в невідомому напрямку.

"Руйнування архітектурних обʼєктів є прямим порушенням права автора на витвір. Раніше таким чином було пошкоджено відомий модерністський обʼєкт - Павільйон "Квіти України". Його автор Микола Левчук не давав згоду на реконструкцію памʼятки в офісний центр", - наголосив автор петиції.

Раніше ми писали, що на Пейзажній алеї демонтували скульптуру Констянтина Скритуцького "дівчина на подушках".

Фото: Вікіпедія, Констянтин Скритуцький