На Пейзажній алеї демонтували скульптуру "дівчина на подушках"

У Києві на Пейзажній алеї демонтували скульптуру Констянтина Скритуцького "дівчина на подушках".

Про це скульптор написав у своєму Facebook.

Демонтовували скульптуру група людей, вони повідомили зібравшимся місцевим жителям, що на місці скульптури буде встановлена інша. Проєкт ініційовано ГО "Андріївсько-пейзажна ініціатива", дозвіл на демонтаж було надано Департаментом охорони культурної спадщини. Про це повідомив чоловік, що назвався адвокатом ГО, проте ніяких документів адвокат не надав. Коли стало ясно, що автор скульптури не має відношення до демонтажу, а документів на роботи група не надала, був викликаний наряд поліції.

Після чого від адвоката ГО додалась інформація, що скульптура демонтована, бо вона в аварійному стані тому що автор відмовився від ремонту. За словами Скритуцького, не відповідає дійсності, оскільки його ніхто не питав. Пізніше адвокат вже казав, що скульптуру забирають на оновлення. Інший адвокат сказав слідчому, що документи підвезуть завтра.

Фото: Вікіпедія, Констянтин Скритуцький