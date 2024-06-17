У парку "Відрадний" розчистили озеро за допомогою машини-амфібії
Протягом трьох днів у парку "Відрадний" тривало розчищення озера.
Про це повідомили у КП УЗН Солом'янського району.
Повідомляється, що механізований спосіб очищення водойми від водоростей і очерету за допомогою спеціальної машини-амфібії дозволяє ефективно виконати роботи з очищення водойми та оздоровлення екосистеми.
Очищення проводиться не лише для покращення естетичного вигляду озера, а й відкриває доступ до кисню підводним мешканцям. Зрізана рослинність ретельно збирається, тимчасово складується в прибережній частині для подальшої утилізації.
Опубліковано: 17 червня 2024
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