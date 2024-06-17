У парку "Відрадний" розчистили озеро за допомогою машини-амфібії

840
Валерія Гуржий
share share

Протягом трьох днів у парку "Відрадний" тривало розчищення озера.

Про це повідомили у КП УЗН Солом'янського району.

Повідомляється, що механізований спосіб очищення водойми від водоростей і очерету за допомогою спеціальної машини-амфібії дозволяє ефективно виконати роботи з очищення водойми та оздоровлення екосистеми.

Очищення проводиться не лише для покращення естетичного вигляду озера, а й відкриває доступ до кисню підводним мешканцям. Зрізана рослинність ретельно збирається, тимчасово складується в прибережній частині для подальшої утилізації.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 17 червня 2024
парк Відрадний очистка
share share
Американське видавництво випустить книгу Вікторії Амеліної зі свідченнями жінок про війну Американське видавництво випустить книгу Вікторії Амеліної зі свідченнями жінок про війну Український бренд Indposhiv створив форму для національної збірної України з футболу на Євро-2024 Український бренд Indposhiv створив форму для національної збірної України з футболу на Євро-2024 Чому демонтували скульптуру “дівчина на подушках” на Пейзажній алеї – відповідь депутатки Київради Чому демонтували скульптуру “дівчина на подушках” на Пейзажній алеї – відповідь депутатки Київради У Києві відкрили третій Центр ветеранського розвитку: де саме У Києві відкрили третій Центр ветеранського розвитку: де саме
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.