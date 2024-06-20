Кирилівський монастир і Змієву печеру внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток
Кирилівський монастир і Змієву печеру внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток. Усього – 8 цінних археологічних об'єктів Києва.
Про це повідомила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.
Йдеться про такі об'єкти культурної спадщини Києва:
- Археологічний комплекс Кирилівського монастиря, ХІІ ст.
- Культурний шар монастиря ХІІ–ХІІІ століття, ХІІ–XVIII ст.
- Некрополь Кирилівського монастиря, ХІІ ст.
- Комплекс печерного монастиря в садибі Кирилівської церкви, ХІІ ст.
- Залишки монастирських споруд, мурів та Надбрамної церкви з дзвіницею Кирилівського монастиря, друга половина ХVIІІ ст.
- Смородинський археологічний комплекс, ІV–III тис. до н.е.
- Підземна споруда на Смородинському узвозі, ІV–III тис. до н.е.
- Поселення трипільської культури на Смородинському узвозі, ІV–III тис. до н.е.
Облікову документацію для них розробили науковці Центру консервації предметів археології ДОКС й у грудні 2022 року департамент зробив подання на Мінкульту щодо внесення їх до реєстру. У квітні 2023 року проєктну документацію розглянули на експертній комісії з питань обліку об’єктів культурної спадщини.
Фото: inok.info
Опубліковано: 20 червня 2024