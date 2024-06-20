Кирилівський монастир і Змієву печеру внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток. Усього – 8 цінних археологічних об'єктів Києва.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Йдеться про такі об'єкти культурної спадщини Києва:

Археологічний комплекс Кирилівського монастиря, ХІІ ст.

Культурний шар монастиря ХІІ–ХІІІ століття, ХІІ–XVIII ст.

Некрополь Кирилівського монастиря, ХІІ ст.

Комплекс печерного монастиря в садибі Кирилівської церкви, ХІІ ст.

Залишки монастирських споруд, мурів та Надбрамної церкви з дзвіницею Кирилівського монастиря, друга половина ХVIІІ ст.

Смородинський археологічний комплекс, ІV–III тис. до н.е.

Підземна споруда на Смородинському узвозі, ІV–III тис. до н.е.

Поселення трипільської культури на Смородинському узвозі, ІV–III тис. до н.е.

Облікову документацію для них розробили науковці Центру консервації предметів археології ДОКС й у грудні 2022 року департамент зробив подання на Мінкульту щодо внесення їх до реєстру. У квітні 2023 року проєктну документацію розглянули на експертній комісії з питань обліку об’єктів культурної спадщини.

Фото: inok.info