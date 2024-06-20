Кирилівський монастир і Змієву печеру внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток

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Ірина Маймур
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Кирилівський монастир і Змієву печеру внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток. Усього – 8 цінних археологічних об'єктів Києва.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Йдеться про такі об'єкти культурної спадщини Києва:

  • Археологічний комплекс Кирилівського монастиря, ХІІ ст.
  • Культурний шар монастиря ХІІ–ХІІІ століття, ХІІ–XVIII ст.
  • Некрополь Кирилівського монастиря, ХІІ ст.
  • Комплекс печерного монастиря в садибі Кирилівської церкви, ХІІ ст.
  • Залишки монастирських споруд, мурів та Надбрамної церкви з дзвіницею Кирилівського монастиря, друга половина ХVIІІ ст.
  • Смородинський археологічний комплекс, ІV–III тис. до н.е.
  • Підземна споруда на Смородинському узвозі, ІV–III тис. до н.е.
  • Поселення трипільської культури на Смородинському узвозі, ІV–III тис. до н.е.

Облікову документацію для них розробили науковці Центру консервації предметів археології ДОКС й у грудні 2022 року департамент зробив подання на Мінкульту щодо внесення їх до реєстру. У квітні 2023 року проєктну документацію розглянули на експертній комісії з питань обліку об’єктів культурної спадщини.

Фото: inok.info

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Опубліковано: 20 червня 2024
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