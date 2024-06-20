У Бучі збудують два інклюзивні укриття: де саме

У Бучі збудують два інклюзивні укриття. До фінансування бомбосховищ долучився Тайвань.

Про це повідомив мер міста Анатолій Федорук.

В Академії спорту наразі вже монтують наземне сховище, що розраховане на 100 осіб. Це бетонна конструкція, побудована з дотриманням усіх норм і стандартів, встановлених на загальнодержавному рівні.

Укриття буде інклюзивним. Його обладнають пандусами та спеціальними місцями для людей з інвалідністю.

На цьому тижні таке ж укриття на 120 осіб змонтують у Бучанському міському парку.

Фото: Анатолій Федорук