У Бучі збудують два інклюзивні укриття: де саме
У Бучі збудують два інклюзивні укриття. До фінансування бомбосховищ долучився Тайвань.
Про це повідомив мер міста Анатолій Федорук.
В Академії спорту наразі вже монтують наземне сховище, що розраховане на 100 осіб. Це бетонна конструкція, побудована з дотриманням усіх норм і стандартів, встановлених на загальнодержавному рівні.
Укриття буде інклюзивним. Його обладнають пандусами та спеціальними місцями для людей з інвалідністю.
На цьому тижні таке ж укриття на 120 осіб змонтують у Бучанському міському парку.
Фото: Анатолій Федорук
Опубліковано: 20 червня 2024