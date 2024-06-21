В Одесі заборонять паркувати електросамокати на тротуарах

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Ірина Маймур
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В Одесі заборонять паркувати електросамокати на тротуарах. Натомість зроблять платні парковки та кишені для транспорту.

Про це йдеться на сайті міської ради.

Виконавчий комітет Одеської міської ради скасував рішення про паркування електротранспорту на тротуарах за 2021 рік. Надалі електросамокати, моноколеса та інший електротранспорт можна буде розміщувати лише на платних парковках і в кишенях.

"Буде опрацьовано питання розміщення самокатів, як в межах платного паркування, так і в карманах для паркування транспортних засобів по місту", — зауважив директор департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Володимир Хитренко.

Точний перелік місць для паркування будуть визначати з компаніями, які надають послуги з прокату.

Фото: Let's Kick/Unsplash

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Опубліковано: 21 червня 2024
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