У Львові офіційно відкрили новий комплекс Superhumans Lviv

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Наталія Габрух
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У медичному Центрі Superhumans офіційно відкрили новий комплекс Superhumans Lviv.

“З часу першого офіційного відкриття, яке відбулось 14 квітня минулого року, Superhumans збільшився на додаткових 10 тисяч квадратних метрів медичного корпусу”, — зазначають автори проєкту.

У Superhumans Lviv з’явився новий хірургічний блок із новітніми операційними та палатами. З кінця лютого цього року там уже провели понад 70 операцій різного спрямування, зокрема — реампутацій.

Окрім нового блоку із хірургічним відділенням та палатним фондом нещодавно запрацювала 3D-лабораторія, де за допомогою новітнього принтера можуть друкувати так звані гільзи або куксоприймачі для протезів, а також — ортези та різноманітні моделі, які використовують під час операцій з реконструкції обличчя та кінцівок.

Фото: Назарій Пархомик

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Опубліковано: 22 червня 2024
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