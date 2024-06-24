У Львові збудують новий комунальний ринок: як він виглядатиме

У Львові розпочнуть будівництво комунального ринку на вул. Садова, 2А – Петлюри, де наразі розташований ринок “Любінське сяйво”. Проєкт профінансує приватний інвестор.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Роботи розпочнуть вже 25 червня. У новозбудоване приміщення ринку перейдуть працювати підприємці ТзОВ “Любінське сяйво”, а на звільненому місці, також за приватні кошти, облаштують громадський простір.

“Ринок залишиться комунальний, збудований за приватні кошти, тобто місто на це не потратить жодної копійки”, — розповів Любомир Зубач, заступник міського голови Львова з містобудування.

Наразі, окрім селян, на ринку працює 80 підприємців.

“Ми розраховуємо на те, що всі люди, які в нас на сьогодні працюють, а також селяни, будуть розміщені в новому ринку. Розуміємо, що площі будуть менші, буде десь тісніше, але натомість будуть кращі умови, ніж під відкритим небом”, — зазначив директор ТзОВ “Любінське сяйво” Зіновій Сідорський.

Фото: Львівська міська рада