У Київській області оновили графіки стабілізаційних відключень

ДТЕК Київські регіональні електромережі оновив графіки стабілізаційних відключень.

Про це йдеться на сторінці ДТЕК у соцмережах.

Нові графіки почнуть діяти 23 червня, з 11:00. І будуть застосовуватися під час команд НЕК Укренерго про стабілізаційні відключення.

“Нові графіки краще враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі країни після весняних і літніх масованих обстрілів енергооб’єктів України. Вони дозволять пройти поточну ситуацію в енергосистемі, в тому числі в літні та зимові піки навантажень, більш стабільно та прогнозовано”, — йдеться у повідомленні.

В оновлених графіках зміниться відношення адрес клієнтів до груп, тому в ДТЕК радять перевірити свій графік у чат-боті у Viber , Telegram або на сайті .

Графіки мають 6 груп, і, як і раніше, складаються з 3 категорій:

Білий колір на графіку — світло є.

Сірий колір — світла немає.

Світло-сірий колір — можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися.

Фото: Getty Images

