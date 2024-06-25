На двох підрядників, які відбудовують Гостомель і Бишів, хочуть завести кримінальні справи

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Ірина Маймур
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На двох підрядників, які відбудовують Гостомель і Бишів, хочуть завести кримінальні справи.

Про це повідомили в Київській ОВА.

Очільник адміністрації Руслан Кравченко звернувся до правоохоронців щодо порушення цими двома підрядниками договорів.

“Договори з цими підрядниками будуть розірвані. Щоб люди не ставали заручниками, а обʼєкти не перетворювалися на довгобуди, оголосимо повторні тендери. Обидва підрядники, отримавши аванс, не виконали весь обсяг робіт, передбачений договором та на сьогодні взагалі припинили відбудову обʼєктів”, – наголосив він.

Йдеться про два обʼєкти. Перший – капремонт житлового будинку по вул. Свято-Покровська, 73Е у Гостомелі. Другий – нове будівництво ясел-садка “Каштан” в селі Бишів.

Кравченко просить розпочати щодо підрядників кримінальне провадження за ст.191 КК України. Крім того, адміністрація звертається до суду, щоб повернути авансові кошти, використання яких не підтверджено актами виконаних робіт.

Департамент регіонального розвитку КОДА також вже звернувся до прокуратури щодо необхідності захисту інтересів держави в суді, шляхом позову до підрядника.

Фото: Фастівська окружна прокуратура

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Опубліковано: 25 червня 2024
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