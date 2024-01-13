Київська ОВА розірвала договори з підрядниками, які залучені до відбудови об’єктів у регіоні

Київська ОВА розірвала низку договорів з підрядниками, які порушили графік відбудови об’єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій.

Про це повідомляють на сайті Київської ОВА.

Торік КОВА проводила низку комісійних перевірок на об’єктах, які відбудовують. Крім того, проводилася низка зустрічей з підрядниками, які виконують роботи за різними програмами.

Там, де виявляли недоліки — давали час на виправлення. З тими, хто проблеми не усунув, договори розірвали.

«Причина — недотримання підрядними організаціями погодженого графіку виконання робіт. Наприклад, один із підрядників зірвав графік будівництва 5 приватних будинків у Вишгородському районі, інший – укриття в селі Дмитрівка», — прокоментував голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Він зазначив, що на Київщині вже відновлено повністю та частково понад 16,5 тис. об’єктів. Загалом внаслідок бойових дій пошкоджено більше 28 тис. об’єктів.

Раніше ми писали, що стало відомо скільки часу займе відновлення пошкодженого будинку у Солом’янському районі.

Фото: з відкритих джерел