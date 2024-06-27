На ВДНГ збирають книжки для постраждалих через війну бібліотек. Як долучитися

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Ірина Маймур
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В Оранжереї на ВДНГ збирають книжки для постраждалих через війну бібліотек.

Про це повідомили в соцмережах ВДНГ.

Зібрані книги щомісяця передаватимуть бібліотекам у прифронтових і деокупованих містах та селах у межах програми Українського ПЕН "Незламні бібліотеки".

До Оранжереї просять приносити книжки українською мовою у гарному стані: це може бути художня, наукова чи нон-фікшн література.

Принесена книжка буде вхідним квитком до Оранжереї, де можна побачити колекції рослин.

Збір триватиме до 30 вересня.

Оранжерея працює в будні дні з 12:00 до 20:00 та у вихідні з 11:00 до 21:00. У дні проведення приватних заходів графік роботи локації змінюється.

Фото: ВДНГ

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Опубліковано: 27 червня 2024
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