Дивіться, який вигляд має щойно відкритий терапевтичний сад на Подолі
27 червня 2024 року на Подолі відкрили терапевтичний сад.
Про це повідомила архітекторка Богдана Бесчастна.
За 11 тижнів на захаращеній території зʼявився сад відновлення, створенний у взаємодії з громадою, владою і бізнесом за міжнародні донорські кошти і за кошти з донатів.
Сад розташований на площі 4500 м² у лісистій місцевості біля психіатричної лікарні імені Павлова в Подільському районі Києва. Його створили на основі данських та шведських досліджень, а також спроєктували за принципом дизайну здоров'я в ландшафтній архітектурі. Він має окремі зони, пристосовані до різних потреб відвідувачів, зокрема для усамітнення, соціальної взаємодії та реабілітації. До того ж, локація облаштована для маломобільних людей.
Ініціатором проєкту є данський урбаніст, письменник та дизайнер Мікаель Колвілл-Андерсен. Його розробили у співпраці з українськими архітекторами та волонтерською групою, серед яких понад 1000 добровольців, для допомоги у зціленні стресу, психічних травм та ПТСР.
Мікаель Колвілл-Андерсен також планує облаштувати сад відновлення для реабілітації військових та людей із посттравматичним стресовим розладом у Львові.
Фото: Богдана Бесчастна, КМДА