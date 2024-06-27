Дивіться, який вигляд має щойно відкритий терапевтичний сад на Подолі

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Валерія Гуржий
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27 червня 2024 року на Подолі відкрили терапевтичний сад.

Про це повідомила архітекторка Богдана Бесчастна.

За 11 тижнів на захаращеній території зʼявився сад відновлення, створенний у взаємодії з громадою, владою і бізнесом за міжнародні донорські кошти і за кошти з донатів.

Сад розташований на площі 4500 м² у лісистій місцевості біля психіатричної лікарні імені Павлова в Подільському районі Києва. Його створили на основі данських та шведських досліджень, а також спроєктували за принципом дизайну здоров'я в ландшафтній архітектурі. Він має окремі зони, пристосовані до різних потреб відвідувачів, зокрема для усамітнення, соціальної взаємодії та реабілітації. До того ж, локація облаштована для маломобільних людей.

Ініціатором проєкту є данський урбаніст, письменник та дизайнер Мікаель Колвілл-Андерсен. Його розробили у співпраці з українськими архітекторами та волонтерською групою, серед яких понад 1000 добровольців, для допомоги у зціленні стресу, психічних травм та ПТСР.

Терапевтичний сад у КиєвіТерапевтичний сад у КиєвіТерапевтичний сад у КиєвіТерапевтичний сад у Києві

Мікаель Колвілл-Андерсен також планує облаштувати сад відновлення для реабілітації військових та людей із посттравматичним стресовим розладом у Львові.

Фото: Богдана Бесчастна, КМДА

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Опубліковано: 27 червня 2024
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