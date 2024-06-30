Меморіальну дошку Булгакову на Андріївському узвозі перефарбували: фото
Меморіальну дошку Михайлу Булгакову на будівлі музею на Андріївському узвозі перефарбували у бронзовий колір.
Про це повідомили представники музею у соцмережах.
“Рано вранці 28 червня 2024 р. невідомі ретельно зафарбували бронзовою фарбою меморіальну дошку М. Булгакову на будівлі музею. Це сталося між 3:00 і 6:00 годинами, у проміжок, коли на Андріївському узвозі тривало планове відключення електрики”, — зазначають у музеї.
Нагадаємо, що оновлену меморіальну дошку Булгакову відкрили 27 травня 2023 року. Через два дні її облили червоною фарбою.
У музеї вирішили не перефарбовувати, а зберегти дошку у “спотвореному вигляді”. Поряд встановили табличку з довідкою, що “історію треба вивчати, а не викидати”.
У такому вигляді меморіальна дошка проіснувала 1 рік та 1 місяць. Тепер вона стала знову бронзовою.
Фото: музей Михайла Булгакова