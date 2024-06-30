Меморіальну дошку Булгакову на Андріївському узвозі перефарбували: фото

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Наталія Габрух
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Меморіальну дошку Михайлу Булгакову на будівлі музею на Андріївському узвозі перефарбували у бронзовий колір.

Про це повідомили представники музею у соцмережах.

“Рано вранці 28 червня 2024 р. невідомі ретельно зафарбували бронзовою фарбою меморіальну дошку М. Булгакову на будівлі музею. Це сталося між 3:00 і 6:00 годинами, у проміжок, коли на Андріївському узвозі тривало планове відключення електрики”, — зазначають у музеї.

Нагадаємо, що оновлену меморіальну дошку Булгакову відкрили 27 травня 2023 року. Через два дні її облили червоною фарбою.

У музеї вирішили не перефарбовувати, а зберегти дошку у “спотвореному вигляді”. Поряд встановили табличку з довідкою, що “історію треба вивчати, а не викидати”.

У такому вигляді меморіальна дошка проіснувала 1 рік та 1 місяць. Тепер вона стала знову бронзовою.

Фото: музей Михайла Булгакова

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Опубліковано: 30 червня 2024
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