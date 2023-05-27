Музей Булгакова українізував письменника та відкрив йому нову меморіальну дошку

У Києві на фасаді "Літературно-меморіального музею Михайла Булгакова» відкрили нову меморіальну дошку на честь російського письменника.

Про це у Facebook повідомив активіст Олег Слабоспицький.

«Вдумайтесь. Нову дошку на честь людини, яка стала символом “русского булгаковского Кієва”, відвертого шовініста і українофоба, імперця, улюбленця Сталіна, ненависника української мови, який відверто висміював і зневажав усіх героїв визвольної боротьби за Незалежність. Його цитати і портрети масово використовують росіяни на тимчасово окупованих територіях. Як в окопах, так і на виставках та білбордах, промиваючи мізки молоді та дітям», – наголосив Слабоспицький.

Активіст обурюється, що коли тривають активні процеси дерусифікації та ім’я Булгакова масово зникає з назв вулиць разом з його дошками та пам’ятниками – у Києві без жодних погоджень відкривають нову дошку.

"Інакше, ніж диверсією і відвертою роботою на ворога це не назвеш. Комунальний музей публічно відбілює російських покидьків та русскій Кієв"

На старій меморільній дощці було написано "В этом доме жил известный русский советский писатель Михаил Булгаков". На новій дошці – "У цьому будинку в 1906-1919 роках жив видатний киянин, лікар, письменник Михаїл Булгаков".

В свою у чергу у Музеї Булгакова повідомили, що "на меморіальній дошці змінено текст, згідно з ініціативою колективу музею та відповідно до ст. 23 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Дошку встановлено у 1981 році. Зміни узгоджено зі скульптором оригінальної дошки Анатолієм Васильовичем Кущем"

Також там додали, що урочистого відкриття дошки не було, а бюджетні кошти на неї не витрачали.

Нагадаємо, що 30 серпня 2022 року Національна спілка письменників України оприлюднила заяву, ініціювавши дискусію щодо закриття на Подолі музею Михайла Булгакова через начебто антиукраїнську позицію письменника. Директорка музею відповіла на це поясненням, що позиція героїв роману та самого письменника могли відрізнятися.

Згодом міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що музей та пам'ятник не варто чіпати.

Фото: Олег Слабоспицький