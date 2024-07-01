У Солом’янському районі Києва з’явилося нове інклюзивне укриття: що там є

У Солом’янському районі Києва облаштували нове інклюзивне укриття.

Про це повідомляє голова Солом’янської районної державної адміністрації Ірина Чечотка.

“Укриття повністю відповідає усім нормам безбарʼєрності та може використовуватись як громадський простір для проведення тренінгів та різних активностей”, — зазначила Ірина Чечотка.

В укритті є вбиральня, тактильні смуги, які до неї спрямовують, поручні, підсвітка, яка допоможе при відсутності електроенергії, мнемосхема та інформаційні таблички.

Також сховище обладнано пандусами та підйомником з платформою для людей з інвалідністю на вході.

Укриття розташоване за адресою вул. Вацлава Гавела, 34Б.

Фото: Роман Грищук, Ірина Чечотка