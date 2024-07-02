Знищення росією Трипільської ТЕС завдало збитків довкіллю Київщини на майже 26 млн гривень

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Ірина Маймур
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Знищення росією Трипільської ТЕС завдало збитків довкіллю Київщини на майже 26 млн гривень.

Про це повідомляє Державна екоінспекція Столичного округу.

16 квітня інспектори оглянули місце події та зафіксували екологічні злочини, скоєні рф.

Під час обстеження було встановлено, що внаслідок пожежі на промисловому об’єкті стався неконтрольований викид шкідливих речовин в атмосферу, а саме:

  • понад 2,5 тонни діоксиду азоту;
  • понад 6,17 тис. тонн діоксиду вуглецю;
  • понад 2,4 тонни оксиду вуглецю;
  • понад 0,7 тонни — НМЛОС;
  • 1,0 тонна твердих суспендованих речовин.

За результатами інструментально-лабораторних досліджень встановили факт забруднення ґрунту:

  • нафтопродуктами в 108 та 33 рази;
  • міддю в 1,8 рази;
  • цинком у 5 разів.

Шкода, завдана ґрунтам унаслідок збройної агресії рф, оцінюється в понад 79 тис. гривень.

За підрахунками інспекторів, розмір шкоди, завданої довкіллю внаслідок несанкціонованого викиду забруднюючих речовин в атмосферу під час обстрілу, сягає понад 25 млн 852 тис. гривень.

Пошкодження технологічного обладнання призвело до забруднення ґрунту на території промислового об’єкта загальною площею понад 1545 кв. м.

Нагадаємо, що через масовану ракетну атаку росіян у ніч на 11 квітня повністю зруйнована Трипільська ТЕС.

Фото: Державна екоінспекція Столичного округу; ukranews

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Опубліковано: 02 липня 2024
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