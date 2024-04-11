Через ракетну атаку росії повністю зруйнована Трипільська ТЕС на Київщині

Через масовану ракетну атаку росіян у ніч на 11 квітня повністю зруйнована Трипільська ТЕС.

Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Унаслідок влучань почалася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві ведуться роботи з локалізації вогню. Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі.

Міський голова Українки Олександр Туренко закликав містян зарядити всі пристрої та зробити максимальні запаси води.

Трипільська ТЕС — найпотужніша електростанція на Київщині. Живить Київську, Черкаську та Житомирську області.

Зазначається, що наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.

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Фото: ukranews; Вікіпедія