Через ракетну атаку росії повністю зруйнована Трипільська ТЕС на Київщині

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Ірина Маймур
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Через масовану ракетну атаку росіян у ніч на 11 квітня повністю зруйнована Трипільська ТЕС.

Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Унаслідок влучань почалася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві ведуться роботи з локалізації вогню. Усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі.

Міський голова Українки Олександр Туренко закликав містян зарядити всі пристрої та зробити максимальні запаси води.

Трипільська ТЕС — найпотужніша електростанція на Київщині. Живить Київську, Черкаську та Житомирську області.

Зазначається, що наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.

Раніше ми писали, що в Маріуполі окупанти знищують археологічну пам’ятку курган Дід.

Фото: ukranews; Вікіпедія

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Опубліковано: 11 квітня 2024
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