Історичну вивіску магазину “Електротовари” планують реставрувати у Львові

Проєкт “Рудименти Львова” шукає партнерів для реставрації історичної вивіски магазину “Електротовари”, що на вулиці Левицького, 26 у Львові.

Про це стало відомо з допису проєкту “Рудименти Львова” у соцмережах.

За словами дослідниці вивісок Ярини Короткевич, сьогодні стан вивіски викликає занепокоєння, поверхня літер осипається, подекуди на ній є наскрізні діри.

У травні проєкту вдалося отримати дозвіл на реставрацію вивіски від Управління охорони історичного середовища ЛМР.

Після цього команда “Рудименти Львова” здійснила заміри вивіски, оглянула кріплення, неонові трубки. Вони виявили, що пластик зносився і розсипається від найменшого контакту, також не працюють неони. Однак вивісці вдалося зберегтися через вдале розміщення під наріжним балконом.

У результаті команда звернулась за допомогою до фонду “Має значення” , щоб розрахувати вартість робіт. Попередній кошторис складає приблизно 200–250 тисяч гривень:

169 тисяч гривень — фарбування 13 букв;

16 тисяч гривень — акрилові вставки (лекала та 3D-порізка, монтаж “у букву” та перевезення);

50 тисяч гривень — неонові трубки;

12–15 тисяч гривень монтаж.

Команда ще не враховувала витрати на поштові послуги, металеві кріплення та інші дрібніші витрати.

Відтак, проєкт вирішив звернутися до громадськості і очікує знайти партнерів для реалізації реставрації у Львові.

Будинок, на фасаді якого розміщена вивіска “Електротовари”, має статус місцевої пам’ятки. Орієнтовний час встановлення вивіски — 1972 рік.

Фото: Ярина Короткевич