На Оболонському острові встановлять МАФи з фастфудом
В новому парку на Оболонському острові встановлять три МАФи.
Про це стало відомо з сайту публічних закупівель “Прозорро Продажі”.
У торговельних кіосках пропонують продавати фастфуд, морозиво та напої.
Перший МАФ встановлять біля пішохідного мосту, другий — по центру острова, а третій — з північного кінця.
Тендер оголосило КП “Міський магазин”. Початкова ціна на оренду МАФів — 216 тисяч гривень, однак під час торгів учасники підвищили ставки до 550 тисяч, 851 тисячі та 990 тисяч.
Фото: пресслужба КМДА
Опубліковано: 03 липня 2024