На Оболонському острові встановлять МАФи з фастфудом

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Наталія Габрух
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В новому парку на Оболонському острові встановлять три МАФи.

Про це стало відомо з сайту публічних закупівель “Прозорро Продажі”.

У торговельних кіосках пропонують продавати фастфуд, морозиво та напої.

Перший МАФ встановлять біля пішохідного мосту, другий — по центру острова, а третій — з північного кінця.

Тендер оголосило КП “Міський магазин”. Початкова ціна на оренду МАФів — 216 тисяч гривень, однак під час торгів учасники підвищили ставки до 550 тисяч, 851 тисячі та 990 тисяч.

Фото: пресслужба КМДА

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Опубліковано: 03 липня 2024
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