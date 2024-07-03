На Оболонському острові встановлять МАФи з фастфудом

В новому парку на Оболонському острові встановлять три МАФи.

Про це стало відомо з сайту публічних закупівель “Прозорро Продажі”.

У торговельних кіосках пропонують продавати фастфуд, морозиво та напої.

Перший МАФ встановлять біля пішохідного мосту, другий — по центру острова, а третій — з північного кінця.

Тендер оголосило КП “Міський магазин”. Початкова ціна на оренду МАФів — 216 тисяч гривень, однак під час торгів учасники підвищили ставки до 550 тисяч, 851 тисячі та 990 тисяч.

Фото: пресслужба КМДА