На Оболонському острові облаштували нову рекреаційну зону: фото

У Києві відкрили велику рекреаційну зону на острові Оболонський.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Острів обладнано окремими доріжками для пішоходів та велосипедистів, також є медпункт, фонтанчики для пиття, дитячі майданчики, широкий пляж з шезлонгами та рятувальними вежами. Крім цього на острові є велика кількість безкоштовних громадських туалетів з рідким милом, папером і серветками для рук. Також враховано потреби людей з інвалідністю.

Фото: Віталій Кличко, “Життя Оболонського району та Мінського масиву”