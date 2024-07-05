Кияни закликають не вмикати сирену під час відбою повітряної тривоги – петиція
Кияни зареєстрували петиція із закликом не використовувати сирену під час відбою повітряної тривоги.
За словами автора петиції, започаткування такої ініціативи на третьому році повномасштабної війни не є оптимальним, і більше плутає жителів, адже не завжди зрозуміло, чи це відбій, чи початок чергової тривоги.
Також кияни зареєстрували іншу петицію із закликом змінити звук відбою повітряної тривоги.
Опубліковано: 05 липня 2024
У Києві відкрилася виставка врятованого від росіян "скіфського золота" Київрада підтримала пропозицію засипати частину річки Либідь заради облаштування заїзду в Ocean Mall Куди поїхати на вихідні: Гід виноробнями України У Києві збільшили суму відшкодування вартості генератора для мешканців багатоповерхівок