Кияни закликають не вмикати сирену під час відбою повітряної тривоги – петиція

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Валерія Гуржий
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Кияни зареєстрували петиція із закликом не використовувати сирену під час відбою повітряної тривоги.

За словами автора петиції, започаткування такої ініціативи на третьому році повномасштабної війни не є оптимальним, і більше плутає жителів, адже не завжди зрозуміло, чи це відбій, чи початок чергової тривоги. 

Також кияни зареєстрували іншу петицію із закликом змінити звук відбою повітряної тривоги.

А ви погоджуєтеся, що треба змінити звук "відбою"?
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Опубліковано: 05 липня 2024
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