Кияни закликають не вмикати сирену під час відбою повітряної тривоги – петиція

Кияни зареєстрували петиція із закликом не використовувати сирену під час відбою повітряної тривоги.

За словами автора петиції, започаткування такої ініціативи на третьому році повномасштабної війни не є оптимальним, і більше плутає жителів, адже не завжди зрозуміло, чи це відбій, чи початок чергової тривоги.

Також кияни зареєстрували іншу петицію із закликом змінити звук відбою повітряної тривоги.