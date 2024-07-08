Через ракетну атаку поїзди "червоної" гілки курсують між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" (оновлено)

У Києві після ракетної атаки на місто поїзди "червоної" лінії метро курсують від станції "Академмістечко" до "Арсенальної".

Про це повідомили у КМДА.

Рух поїздів наземною частиною від станції "Дніпро" до станції "Лісова" тимчасово не здійснюється. Зазначається, що обмеження в роботі "червоної" лінії метро введені з міркувань безпеки та для повного обстеження відкритої ділянки після масованого ракетного обстрілу столиці.

UPD. Станом на 16:17 рух поїздів "червоною" лінією відновлений у звичайному режимі. Усі станції наземної ділянки відкриті для пасажирських перевезень. Обстеження відкритої ділянки "червоної" лінії метро вже завершили. Під час нього виявили й вилучили небезпечні для руху поїздів предмети, що зʼявились на коліях внаслідок ракетних обстрілів.

Фото: Київський метрополітен