Через ракетну атаку поїзди "червоної" гілки курсують між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" (оновлено)
У Києві після ракетної атаки на місто поїзди "червоної" лінії метро курсують від станції "Академмістечко" до "Арсенальної".
Про це повідомили у КМДА.
Рух поїздів наземною частиною від станції "Дніпро" до станції "Лісова" тимчасово не здійснюється. Зазначається, що обмеження в роботі "червоної" лінії метро введені з міркувань безпеки та для повного обстеження відкритої ділянки після масованого ракетного обстрілу столиці.
UPD. Станом на 16:17 рух поїздів "червоною" лінією відновлений у звичайному режимі. Усі станції наземної ділянки відкриті для пасажирських перевезень. Обстеження відкритої ділянки "червоної" лінії метро вже завершили. Під час нього виявили й вилучили небезпечні для руху поїздів предмети, що зʼявились на коліях внаслідок ракетних обстрілів.
Фото: Київський метрополітен