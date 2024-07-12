Під час будівництва Подільськго мосту будівельними відходами забруднили Труханів острів

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Валерія Гуржий
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Труханів острів забруднили будівельними відходами під час будівництва Подільсько-Воскресенського мосту.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурів.

За даними слідства, у 2019 році начальник будівельної дільниці приватного товариства, яке являється генеральним підрядником будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу, перебуваючи у змові з посадовцями двох субпідрядних організацій забруднювали відходами земельну ділянку на території острова Труханів.

Вказана земельна ділянка виділена територіальною громадою столиці для облаштування будівельного майданчику під будівництво мостового переходу. Натомість, підозрювані з метою економії коштів виділених на вивезення будівельного сміття, систематично забруднювали вищевказану земельну ділянку відходами, шкідливими для життя, здоров’я людей та довкілля.

В результаті вказаних протиправних дій та порушення норм чинного законодавства здійснено накопичення будівельних та твердих побутових відходів, що призвело до забруднення земельної ділянки хімічними речовинами понад встановленими екологічними нормами. Згідно висновку судової інженерно-екологічної експертизи розмір шкоди завданої довкіллю становить понад 129 тис. гривень.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває.

Фото: Київська міська прокуратура

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Опубліковано: 12 липня 2024
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