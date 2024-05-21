На будівництві Подільського мосту завищили витрати на оренду техніки на 24 млн грн

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Наталія Габрух
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Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах керівника генпідрядної організації, яка здійснює будівництво Подільського мосту.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у квітні 2017 року між комунальним підприємством та генпідрядником укладено договір щодо виконання робіт по об’єкту Подільський міст.

Надалі, у червні 2023 року між КП “Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва”, генпідрядником та підрядною організацією підписані акти приймання виконаних будівельних робіт в частині витрат на експлуатацію машин і механізмів (компресори дизельні, крани на автомобільному ходу, насоси борові, бурова установка для влаштування паль).

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи, завищення витрат на оренду вказаної техніки становить понад 24 млн гривень.

Наразі керівнику генпідрядної організації повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Фото: Вікіпедія

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Опубліковано: 21 травня 2024
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