Прокуратура вимагає укласти охоронний договір на будівлю з унікальним мозаїчним панно у Києві

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Наталія Габрух
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Дніпровська окружна прокуратура через суд вимагає укласти охоронний договір на будівлю Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії у Деснянському районі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Йдеться про Інститут на вулиці Харківське шосе. Будівля є об’єктом культурної спадщини, але уповноважені на управління будівлею державні установи до цього часу не виконали вимоги пам’яткоохоронного законодавства та не уклали охоронний договір на неї.

“Це фактично позбавляє будівлю гарантій захисту, передбачених законодавством”, — зазначають прокурори.

Наразі відкрили провадження у справі, судовий розгляд триває.

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії розташовується на вулиці Харківське шосе, 50, що біля станції метро “Лісова”. Будівля відома своїм зовнішнім оздобленням — по центру головного фасаду розміщене мозаїчне панно “Природа і люди”. На ньому зображена велика кольорова квітка, в центрі якої дві жіночі постаті — уособлення науки та природи.

Фото: Київська міська прокуратура

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Опубліковано: 14 липня 2024
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