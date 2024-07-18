З початку липня у Києві зафіксовано 13 температурних рекордів: коли було найспекотніше

З початку липня 2024 року у Києві зафіксовано 13 температурних рекорди. Температура зростала з перших чисел місяця.

Про це повідомили у метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Останній рекорд зафіксований 17 липня і тепература цього дня склала 35,6°С, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 0,2°С.

Також температурні рекорди були зафіксовані:

16 липня – 36,0°С, що перевищило попередній рекордний показник 1931 року на 0,2°С;

15 липня – 34,2°С, що перевищило попередній рекордний показник 1883 року на 0,5°С;

14 липня метеорологи зафіксували три температурних рекорди. Мінімальна температура повітря у столиці – 22,7°С. Попереднє рекордне значення 1951 року перевищено на 1,6°С. Максимальна температура повітря досягла 35,9°С, що на 2,7°С вище попереднього рекордного показника 1951 року. Середньодобова температура повітря склала 29,2°С, що перевищило попередній рекордний показник 1951 року на 1,8°С, а кліматичну норму – на 8,2°С;

13 липня у столиці встановлено два температурних рекорди. Максимальна температура повітря досягла 35,4°С, що на 1,3°С вище попереднього рекордного показника 1936 року. Середньодобова температура повітря склала 29,0°С, що перевищило попередній рекордний показник 1951 року на 0,7°С, а кліматичну норму – на 8,3°С;

12 липня зафіксовано два температурних рекорди. Мінімальна температура повітря виявилась найвища для цього дня – 22,8°С. Попереднє рекордне значення 2021 року перевищено на 0,8°С. Середньодобова температура повітря склала 28,7°С, що перевищило попередній рекордний показник 1959 року на 1,4°С, а кліматичну норму – на 7,5°С;

11 липня зареєстровано 3 темпатурні рекорди – максимальна температура повітря досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника 1885 року. Середньодобова температура повітря склала 28,1°С, що перевищило попередній рекордний показник 1922 року на 0,5°С, а кліматичну норму – на 7,2°С. Мінімальна температура повітря – 21,7°С. Попереднє рекордне значення 1938 року перевищено на 0,3°С;

4 липня – найвища середньо добова температура повітня з 1938 року – 34,4 С°;

3 липня – найвища середньо добова температура повітня з 1885 року – +33,9 С°;

2 липня – найвища середня добова температура повітря з 2016 року – +26.3°С, а також цього дня встановлена найтепліша мінімальна температура повітря: +21.7°С, попередній рекорд був зафіксований у 1991 році: +21.5°С.

Окрім цього, у липня у Києві був зафіксований рекорд температура води у Дніпрі у столиці. 16 липня максимальна температура води у Дніпрі досягла 29,0°С і перевищила попередній максиму на 0,4°, що був зафіксований 22 липня 2010 року і становив 28,6°С.