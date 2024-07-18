Готель "Козацький" на Майдані продали за 400 млн гривень

У Києві готель "Козацький" на Майдані Незалежності продали на аукціоні за 400 млн гривень.

Про це повідомили у ФДУ.

Стартова вартість лоту становила понад 155 млн гривень. Торги проходили за правилами трираундового англійського аукціону на підвищення ціни. На аукціоні змагалося три учасники. Під час торгів ціна зросла у 2,6 рази — до 400 млн гривень. Кошти після укладання угоди з переможцем надійдуть до державного бюджету.

Готель "Козацький" має площу понад 9500 м кв. та розташований у центрі Києва. Основним видом діяльності є готельні та ресторанні послуги. До складу лоту увійшли будівля із 135 номерами, рестораном, кафе, п’ятьма конференц-залами та 1494 одиниці рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо).

Також за умовами продажу новий власник об’єкта також має сплатити заборгованість готелю перед бюджетом у майже 9.1 млн грн.

Фото: Київ Цифровий