У Києві фунікулер закриють на ремонт

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Валерія Гуржий
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У Києві з 22 липня до 26 серпня фунікулер буде закритий на щорічний плановий ремонт.

Про це повідомили у КМДА.

За це час планують відремонтувати машинну, компресорну та тиристорну залу, провести скорочення тросу, обстежити контактну мережу та шпали й частково їх замінити, а також виконати поточний ремонт вагонів.

Перед запуском роботи фунікулера фахівці проведуть статичні та динамічні випробування під навантаженням.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 19 липня 2024
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