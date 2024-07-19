У Києві фунікулер закриють на ремонт

У Києві з 22 липня до 26 серпня фунікулер буде закритий на щорічний плановий ремонт.

Про це повідомили у КМДА.

За це час планують відремонтувати машинну, компресорну та тиристорну залу, провести скорочення тросу, обстежити контактну мережу та шпали й частково їх замінити, а також виконати поточний ремонт вагонів.

Перед запуском роботи фунікулера фахівці проведуть статичні та динамічні випробування під навантаженням.

Фото: КМДА