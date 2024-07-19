У Києві й області проведуть перевірки справедливості відключень світла

У Києві і області проведуть перевірки справедливості відключень світла.

Про це повідомляє Державна інспекція енергетичного нагляду.

Інспекція розпочне перевірки з 22 липня. Окрім Києва й області, вони триватимуть у Полтавській, Львівській, Закарпатській і Запорізькій областях.

Раніше Держенергонагляд виявив порушення у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях. Найгірша ситуація – у Дніпропетровській і Житомирській областях.

“Причому у Житомирській області працівниками АТ “Житомиробленерго” створювалися перешкоди роботі інспекторів Держенергонагляду у вигляді недопуску до диспетчерських пунктів деяких структурних підрозділів ОСР”, – повідомили у Держенергонагляді.

Фото: Mukachevo.net