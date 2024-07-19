У Києві й області проведуть перевірки справедливості відключень світла
У Києві і області проведуть перевірки справедливості відключень світла.
Про це повідомляє Державна інспекція енергетичного нагляду.
Інспекція розпочне перевірки з 22 липня. Окрім Києва й області, вони триватимуть у Полтавській, Львівській, Закарпатській і Запорізькій областях.
Раніше Держенергонагляд виявив порушення у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях. Найгірша ситуація – у Дніпропетровській і Житомирській областях.
“Причому у Житомирській області працівниками АТ “Житомиробленерго” створювалися перешкоди роботі інспекторів Держенергонагляду у вигляді недопуску до диспетчерських пунктів деяких структурних підрозділів ОСР”, – повідомили у Держенергонагляді.
Фото: Mukachevo.net
Опубліковано: 19 липня 2024