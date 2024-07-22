Кияни збирають підписи для порятунку від знесення велопарку у Голосієво

Жителі Голосіївського району та спортсмени почали збирати підписи проти знесення велопарку "Американка", який розташований поряд із перехрестям вулиць Полковника Потєхіна та Голосіївського проспекту.

Зазначається, що парк функціонує вже 20 років зусиллями ентузіастів-волонтерів, без активної допомоги зі сторони держави.

"Збір підписів на підтримку існування веломайданчика "Американка", який хочуть знести – це крок до його офіційного статусу та збереження", - сказано у повідомлення.

Тож кияни пропонують:

надати офіційний статус велопарку "Американка";

зробити мінімальні маркування майданчику для безпечного функціонування - апдейт - існуючих велотрас ;

забезпечити умови для спортивного дозвілля дітей;

убезпечити місце тренування для дітей;

розвивати велокультуру району та міста.

Залишити свій підпис можна в веломагазині: "Велопланета", Голосіївський проспект 92/1.

Фото: Сергій Васерук