У "Квітах України" сталася пожежа через підпал

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Валерія Гуржий
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Ввечері 22 липня у будівлі "Квіти України" на другому поверсі сталася пожежа через підпал.

Про це повідомили у "Зберегти Квіти України".

Зазначається, що пожежу швидко локалізували. З цього приводу активісти написали заяви у поліцію.

Раніше ми писали, що у червні 2021 року навколо будівлі з’явився паркан. Інформаційних стендів на ньому не було. Забудовник спершу зрізав 30-річний виноград на будівлі, а потім «Квіти України» почали демонтувати. Активісти тоді зламали будівельний паркан та почали чергувати біля будівлі. Після цього почалися чудові процеси.

Згодом суд назвав модерністську будівлю на вулиці Січових Стрільців «черговим напіврозваленим об’єктом радянських часів у стані, який естетичної краси та цінності історичному обличчю Києва не додає» та скасував наказ Мінкульту та Департаменту Охорони Культурної Спадщини про внесення павільйону «Квіти України» до реєстру пам'яток.

У березні 2023 року суд не задовольнив апеляцію з авторського права архітектора будівлі «Квіти України». Після чого забудовник вимагає в архітектора будівлі «Квіти України» Миколи Левчука 300 000 гривень на судові витрати.

«Квіти України» — навчально-методичний павільйон в стилі пізнього модернізму на вулиці Січових Стрільців, 49. Споруджений у 1983-85 рр., він слугував платформою розповсюдження рослин, майданчиком експериментальної флористики, центром навчання та дозвілля містян.

Фото: Wikimedia

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Опубліковано: 23 липня 2024
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