Біля Національного цирку демонтували незаконну рекламу: частина була встановлена на фасадах пам'яток

У Києві на вулиці Дмитрівській від Національного цирку до перехрестя з вулицею Павлівською за два тижні демонтували понад 200 конструкцій незаконної реклами.

Про це повідомили в управлінні з питань реклами КМДА.

Відомо, що загалом від незаконної реклами очистили 700 метрів вулиці, а саме зняли банери, вивіски та рекламні щити, які розміщувалися з порушенням правил. Серед демонтованих конструкцій є ті, що були встановлені на фасади пам’яток архітектури.

Фото: управління з питань реклами КМДА