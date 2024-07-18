В історичному центрі Києва демонтували незаконну рекламу: фото

В історичному центрі Києва на Подолі демонтували незаконну рекламу. Зокрема комунальники прибрали вивіски на вулиці Борисоглібській.

Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА та КП "Київреклама".

Зазначається, що конструкція перекривала декілька вікон будівлі та значну частину фасаду.

Комунальникам довелося викликати поліцію. Власники закладу відмовлялися виконувати вимоги правоохоронців та намагалися перешкодити проведенню демонтажних робіт. У результаті банер все-таки прибрали.

“Реклама, яка знаходиться на фасаді будівлі, є частиною публічного простору. У Києві діє дизайн-код розміщення вивісок та рекламних засобів. Розміщення конструкції необхідно оформити в Управлінні з питань реклами. Закликаємо власників закладів поважати дизайн-код міста та відповідально ставитися до культурної спадщини, – зазначають в Управлінні з питань реклами КМДА та КП "Київреклама".

Фото: Управління з питань реклами КМДА та КП "Київреклама"