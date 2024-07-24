Аварія на “синій” гілці метро завдала збитків на понад 138 млн: керівництву оголошено про підозру

Аварія на “синій” гілці метро, між станціями “Деміївська” та “Либідська”, завдала збитків міському бюджету на понад 138,5 мільйонів гривень.

Про це пише Київська міська прокуратура.

Крім того, КП “Київський метрополітен” через закриття станцій метро недоотримав доходи у сумі майже 26 млн грн. Ці суми не є остаточними та можуть бути змінені, оскільки ремонт тунелю ще триває.

Також двом посадовцям Київського метрополітену правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості у зв'язку з аварією між станціями метро “Деміївська” та “Либідська”, яка сталася 8 грудня 2023 року. Підозру отримали начальник служби колії, тунельних споруд і будівель та головний інженер (частина 2 статті 367 КК України).

“Посадові особи не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями та спорудами, що призвело до потрапляння води до тунелю, появи утворень (сталактитів), вимивання та порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу. Наслідком вказаних дій стало поступове руйнування окремих елементів тунелів”, — йдеться у повідомленні.

Станом на зараз до суду готують клопотання щодо запобіжних заходів у вигляді цілодобово домашнього арешту та відсторонення від займаних посад. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Також можливий штраф від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

“Під час слідства встановлюються та збираються докази відносно інших посадовців КП “Київський метрополітен” та КМДА, службова недбалість яких призвела до вказаних наслідків”, — зазначають у Київській міській прокуратурі.

Фото: КМДА