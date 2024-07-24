“Нова пошта” встановила в Ірпені кастомні поштомати з цитатами українських митців: фото

“Нова пошта” встановила в Ірпені кастомні поштомати з цитатами українських митців.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Концепцію та дизайн поштоматів розробили спільно із громадою міста, аби вони відображали характер міста.

На поштоматах розмістили цитати метрів української літератури — Тараса Шевченка, Лесі Українки та Григорія Сковороди. Також використали інші українські символи у дизайні: орнамент, зображення, кольори. Дизайн створила команда маркетингу “Нової пошти”.

“Ми відштовхувались від літературної слави Ірпеня. Адже саме тут Микола Носов придумав персонажів Незнайки, а ще тут жили і творили Павло Загребельний, Максим Рильський, Ліна Костенко, Володимир Сосюра та безліч інших талановитих поетів й письменників”, — говорить Павло Даніман, директор з маркетингу “Нової пошти”.

Всього по місту розташували 6 таких поштоматів з цитатами. Ще один знаходиться у центральному парку Ірпеня — він оформлений у тематиці персонажів дитячої казки “Пригоди Незнайка”.

Раніше “Нова пошта” вже розробляла особливий дизайн поштоматів для житлових комплексів, ресторанів, різних бізнесів. Наприклад, у київському ресторані “Полтава” встановлений поштомат, розписаний вручну художницею українським орнаментом.

Фото: “Нова пошта”