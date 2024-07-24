“Нова пошта” встановила в Ірпені кастомні поштомати з цитатами українських митців: фото

210
Ірина Маймур
share share

“Нова пошта” встановила в Ірпені кастомні поштомати з цитатами українських митців.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Концепцію та дизайн поштоматів розробили спільно із громадою міста, аби вони відображали характер міста.

На поштоматах розмістили цитати метрів української літератури — Тараса Шевченка, Лесі Українки та Григорія Сковороди. Також використали інші українські символи у дизайні: орнамент, зображення, кольори. Дизайн створила команда маркетингу “Нової пошти”.

“Ми відштовхувались від літературної слави Ірпеня. Адже саме тут Микола Носов придумав персонажів Незнайки, а ще тут жили і творили Павло Загребельний, Максим Рильський, Ліна Костенко, Володимир Сосюра та безліч інших талановитих поетів й письменників”, — говорить Павло Даніман, директор з маркетингу “Нової пошти”.

Всього по місту розташували 6 таких поштоматів з цитатами. Ще один знаходиться у центральному парку Ірпеня — він оформлений у тематиці персонажів дитячої казки “Пригоди Незнайка”.

Раніше “Нова пошта” вже розробляла особливий дизайн поштоматів для житлових комплексів, ресторанів, різних бізнесів. Наприклад, у київському ресторані “Полтава” встановлений поштомат, розписаний вручну художницею українським орнаментом.

Фото: “Нова пошта”

Чи сподобалися вам кастомні поштомати?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 24 липня 2024
share share
Аварія на “синій” гілці метро завдала збитків на понад 138 млн: керівництву оголошено про підозру Аварія на “синій” гілці метро завдала збитків на понад 138 млн: керівництву оголошено про підозру На Венеційському кінофестивалі покажуть два українських фільми На Венеційському кінофестивалі покажуть два українських фільми Європейський банк виділить ще 200 млн євро на нові тролейбуси і вагони метро для Києва Європейський банк виділить ще 200 млн євро на нові тролейбуси і вагони метро для Києва На Старій Дарниці з’явився мурал на честь військового На Старій Дарниці з’явився мурал на честь військового
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.