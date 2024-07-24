У Києві вийшов на маршрут відремонтований трамвай Tatra T3: що змінилося
У Києві вийшов на маршрут відремонтований трамвай типу Tatra T3.
Про це повідомили у “Київпастрансі”.
Трамвай почав курсувати з 24 липня за маршрутом № 27.
У межах ремонту вагон, зокрема, обладнали системами кондиціонування пасажирського салону та кабіни водія.
Також він отримав:
- систему відеоспостереження салону та відеореєстратор у кабіні водія;
- повністю оновлений салон зі стійких до зносу матеріалів та зручні сидіння нового зразка;
- тоноване з дотриманням вимог ДСТУ скло вікон;
- енергоощадне освітлення;
- оновлену ефективнішу систему опалення салону;
- інформаційне табло в салоні.
“Завдяки такому капітальному ремонту термін експлуатації трамвая збільшується до 10 років”, – зазначили у “Київпастрансі”.
Співзасновник ГО “Пасажири Києва” вже проїхався відремонтованим трамваєм. Він зазначив, що стан візків хороший, у салоні немає зайвого шуму чи вібрацій.
“Кондиціонер салону працює слабо, повітроводів по салону немає, забір і вихід повітря майже в одному місці. Злив конденсату зроблений прямо над передніми і середніми дверима, тому на тих, хто входить-виходить, капає вода. Система керування залишилася стара енергоємна і ненадійна, а вартість робіт не відповідає результату. Матеріали і збірка виглядають добре – звичайний повноцінний капітальний ремонт”, – додали “Пасажири Києва”.
Фото: “Пасажири Києва”