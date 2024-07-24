У Києві вийшов на маршрут відремонтований трамвай Tatra T3: що змінилося

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Ірина Маймур
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У Києві вийшов на маршрут відремонтований трамвай типу Tatra T3.

Про це повідомили у “Київпастрансі”.

Трамвай почав курсувати з 24 липня за маршрутом № 27.

У межах ремонту вагон, зокрема, обладнали системами кондиціонування пасажирського салону та кабіни водія.

Також він отримав:

  • систему відеоспостереження салону та відеореєстратор у кабіні водія;
  • повністю оновлений салон зі стійких до зносу матеріалів та зручні сидіння нового зразка;
  • тоноване з дотриманням вимог ДСТУ скло вікон;
  • енергоощадне освітлення;
  • оновлену ефективнішу систему опалення салону;
  • інформаційне табло в салоні.

“Завдяки такому капітальному ремонту термін експлуатації трамвая збільшується до 10 років”, – зазначили у “Київпастрансі”.

Співзасновник ГО “Пасажири Києва” вже проїхався відремонтованим трамваєм. Він зазначив, що стан візків хороший, у салоні немає зайвого шуму чи вібрацій.

“Кондиціонер салону працює слабо, повітроводів по салону немає, забір і вихід повітря майже в одному місці. Злив конденсату зроблений прямо над передніми і середніми дверима, тому на тих, хто входить-виходить, капає вода. Система керування залишилася стара енергоємна і ненадійна, а вартість робіт не відповідає результату. Матеріали і збірка виглядають добре – звичайний повноцінний капітальний ремонт”, – додали “Пасажири Києва”.

Фото: “Пасажири Києва”

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Опубліковано: 24 липня 2024
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