У Києві вийшов на маршрут відремонтований трамвай Tatra T3: що змінилося

У Києві вийшов на маршрут відремонтований трамвай типу Tatra T3.

Про це повідомили у “Київпастрансі”.

Трамвай почав курсувати з 24 липня за маршрутом № 27.

У межах ремонту вагон, зокрема, обладнали системами кондиціонування пасажирського салону та кабіни водія.

Також він отримав:

систему відеоспостереження салону та відеореєстратор у кабіні водія;

повністю оновлений салон зі стійких до зносу матеріалів та зручні сидіння нового зразка;

тоноване з дотриманням вимог ДСТУ скло вікон;

енергоощадне освітлення;

оновлену ефективнішу систему опалення салону;

інформаційне табло в салоні.

“Завдяки такому капітальному ремонту термін експлуатації трамвая збільшується до 10 років”, – зазначили у “Київпастрансі”.

Співзасновник ГО “Пасажири Києва” вже проїхався відремонтованим трамваєм. Він зазначив, що стан візків хороший, у салоні немає зайвого шуму чи вібрацій.

“Кондиціонер салону працює слабо, повітроводів по салону немає, забір і вихід повітря майже в одному місці. Злив конденсату зроблений прямо над передніми і середніми дверима, тому на тих, хто входить-виходить, капає вода. Система керування залишилася стара енергоємна і ненадійна, а вартість робіт не відповідає результату. Матеріали і збірка виглядають добре – звичайний повноцінний капітальний ремонт”, – додали “Пасажири Києва”.

Фото: “Пасажири Києва”